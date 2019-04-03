PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Дебати на стадіоні: реакція НСК Олімпійський на заяву Зеленського

До НСК Олімпійський не надходило жодних офіційних заявок щодо проведення дебатів між кандидатами у президенти України.

Дебати на стадіоні: реакція НСК Олімпійський на заяву Зеленського

Дебати на НСК Олімпійський між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком з керівництвом стадіону не обговорювалися. Це є особистою ініціативою Зеленського.

– Пропозиція одного з кандидатів в президенти провести такі дебати на стадіоні НСК Олімпійський в Києві – є його власною ініціативою. Вона не обговорювалася з керівництвом держпідприємства та не узгоджувалася з графіком проведення заходів на стадіоні, – йдеться у повідомленні.

У разі надходження відповідних пропозицій адміністрація НСК Олімпійський розглядатиме їх в робочому порядку.

Читайте: Міняю квитки на двушку на Подолі: реакція мережі на виклик Зеленського

Нагадаємо, що сьогодні Володимир Зеленський викликав на дебати Петра Порошенка і дав йому рівно 24 години на відповідь.

На відповідь довго чекати не довелося, народний депутат від Блоку Петра Порошенка Марія Іонова заявила, що Порошенко не братиме участь у дебатах на НСК Олімпійський.

Джерело: Olympic NSC

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Дебати на НСК Олімпійський: реакція Порошенко на пропозицію Зеленського
Міняю квитки на двушку на Подолі: реакція мережі на виклик Зеленського
Передвиборча програма Порошенка: головні тези і обіцянки
Зеленський викликав Порошенка на дебати та висунув умови
Мито на експорт металобрухту збільшено: Порошенко підписав закон
Команда Порошенка відповіла на вимоги штабу Зеленського
Штаб Зеленського висунув вимоги до Порошенка
Стало відомо, коли команда Зеленського представить план перших реформ
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка