До НСК Олімпійський не надходило жодних офіційних заявок щодо проведення дебатів між кандидатами у президенти України.

Дебати на НСК Олімпійський між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком з керівництвом стадіону не обговорювалися. Це є особистою ініціативою Зеленського.

– Пропозиція одного з кандидатів в президенти провести такі дебати на стадіоні НСК Олімпійський в Києві – є його власною ініціативою. Вона не обговорювалася з керівництвом держпідприємства та не узгоджувалася з графіком проведення заходів на стадіоні, – йдеться у повідомленні.

У разі надходження відповідних пропозицій адміністрація НСК Олімпійський розглядатиме їх в робочому порядку.

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Нагадаємо, що сьогодні Володимир Зеленський викликав на дебати Петра Порошенка і дав йому рівно 24 години на відповідь.

На відповідь довго чекати не довелося, народний депутат від Блоку Петра Порошенка Марія Іонова заявила, що Порошенко не братиме участь у дебатах на НСК Олімпійський.

Джерело: Olympic NSC