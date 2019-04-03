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Факти / Україна

Дебати на НСК Олімпійський: реакція Порошенко на пропозицію Зеленського

Петро Порошенко відреагував на заяву Володимира Зеленського провести дебати кандидатів у президенти на НСК Олімпійський.

Дебати на НСК Олімпійський: реакція Порошенко на пропозицію Зеленського

Чи будуть дебати між кандидатами у президенти і чи можуть відбудуться дебати на НСК Олімпійський? Петро Порошенко відреагував опитуванням в Telegram на заяву Володимира Зеленського про місце дебатів:

– Закон Про вибори Президента України визначає, що Теледебати проводяться в останню п’ятницю перед днем ​​повторного голосування між 19 і 22 годинами у прямому ефірі. Насправді, питання риторичне, але як би діяв ти?, – написав Порошенко.

Хоча питання і було риторичним, українці все ж відповіли на нього: 84% не порушили б закон і вчинили відповідно до норм.

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Нагадаємо, що сьогодні Зеленський викликав Порошенко на дебати на НСК Олімпійський.

Пізніше у Порошенко відреагували на заяву опонента і заявили, що “Порошенко – європеєць і він на стадіоні не зустрічатиметься”.

У НСК Олімпійському також відреагували на виклик Зеленського, зазначивши, що не надходило жодних офіційних заявок щодо проведення дебатів між кандидатами у президенти України.

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