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Дебати з Зеленським будуть не на стадіоні – БПП

Народний депутат від Блоку Петра Порошенка Марія Іонова заявила, що Порошенко не братиме участь у дебатах на НСК Олімпійський.

Дебати з Зеленським будуть не на стадіоні – БПП

Народний депутат від Блоку Петра Порошенка Марія Іонова сказала, що Порошенко не братиме участь у дебатах, які проводитимуться на стадіоні НСК Олімпійський.

– Президент Порошенко — європеєць і він на стадіоні не зустрічатиметься, – сказала Іонова.

За її словами, для дебатів підійде телестудія, в якій можна професійно їх провести.

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В НСК Олімпійський заявили, що не отримували жодних заявок на проведення дебатів між кандидатами у президенти.

Нагадаємо, кандидат у президенти Володимир Зеленський викликав Петра Порошенка на дебати і запропонував провести їх на стадіоні НСК Олімпійський.

Джерело: Громадське

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