Результати виборів 2019 підраховані на 99,90%. Лідирує кандидат у президенти Володимир Зеленський.
На виборах президента України все ще відбувається підрахунок результатів.
Лідерство після обробки 99,90% тримає Володимир Зеленський.
Його результат на даний момент 30,23%.
На другому місці йде Петро Порошенко, який набрав 15,95% голосів.
Читайте: Підрахунок голосів на виборах 2019 – результати ЦВК (ОНЛАЙН)
Юлія Тимошенко з показником в 13,39% ще раніше втратила шанс вийти у другий тур.
До слова, Факти ICTV проаналізували, яку стратегію оберуть лідери перегонів у другому турі виборів і як мобілізуватимуть свій електорат.
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