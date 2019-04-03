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Факти / Україна / Політика

До оголошення результату першого туру залишається 0,1%

Результати виборів 2019 підраховані на 99,90%. Лідирує кандидат у президенти Володимир Зеленський.

До оголошення результату першого туру залишається 0,1%

На виборах президента України все ще відбувається підрахунок результатів.

Лідерство після обробки 99,90% тримає Володимир Зеленський.

Його результат на даний момент 30,23%.

На другому місці йде Петро Порошенко, який набрав 15,95% голосів.

Читайте: Підрахунок голосів на виборах 2019 – результати ЦВК (ОНЛАЙН)

Юлія Тимошенко з показником в 13,39% ще раніше втратила шанс вийти у другий тур.

До слова, Факти ICTV проаналізували, яку стратегію оберуть лідери перегонів у другому турі виборів і як мобілізуватимуть свій електорат.

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