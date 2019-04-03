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Факти / Україна / Суспільство

Коли в Києві відключать опалення – дата

Централізоване опалення в Києві відключать з 6 квітня.

Коли в Києві відключать опалення – дата

У Києві відключать централізоване опалення на 10 днів раніше, ніж планували – 6 квітня.

Як повідомив під час брифінгу заступник голови КМДА Петро Пантелєєв, відповідне рішення було прийняте після прогнозу Укргідрометцентру про стабільне потепління.

За прогнозами синоптиків,  незабаром середня добова температура буде становити +8°. Тому було прийняте рішення відключити опалення вже цього тижня.

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Опалення у лікарнях може бути продовжене. Це питання буде вирішуватися за індивідуальними заявками за рішеннями головних лікарів.

До слова, загалом на відключення тепла по всьому Києву знадобиться три дні.

Раніше Факти ICTV писали про те, коли в Одесі відключать опалення.

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