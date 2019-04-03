Нерегулярне авіасполучення з РФ буде поновлено лише після того, як вона припинить агресію в Україні.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що нерегулярне авіасполучення з РФ відновлять лиш після того, як вона припинить агресію в Україні.

Гройсман додав, що усі мають розуміти, що в жодного політика немає права принижувати державу, навіть якщо він є прихильником іншої ідеології.

– Поки Росія не повернеться до цивілізованого стану і не перетвориться з країни агресора на цивілізовану країну – такі обмеження діятимуть, – сказав прем’єр-міністр.

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Нагадаємо, на засіданні Кабінету міністрів ухвалили рішення щодо заборони нерегулярного авіасполучення з Росією.

Це було зроблено через переліт до РФ кандидата у президенти України Юрія Бойка.