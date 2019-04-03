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Факти / Україна / Політика

На Донеччині розслідують факт фальсифікації на виборах

У Мангушському районі на Донеччині розслідують факт можливої фальсифікації голосів на виборах президента України.

На Донеччині розслідують факт фальсифікації на виборах

У Донецькій області члени однієї з територіальних виборчих комісій звернулися до поліції щодо порушення виборчого процесу на виборах президента України.

За їхніми словами дані, передані до ЦВК про розподіл голосів між кандидатами в президенти України, не збігаються з інформацією, викладеною на офіційному сайті ЦВК.

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Мова йде про різницю на користь одного з кандидатів, яку збільшили у 9 разів.

Вказаний факт внесено до ЄРДР з попередньою правовою кваліфікацією за ст.158 (Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або фальсифікація виборчих документів) КК України.

Слідство має встановити, на якому етапі з’явилися розбіжності, та осіб, що причетні до ймовірної фальсифікації.

До слова, у Нацполіції розповіли, що під час виборів президента України було зафіксовано понад 2 тис. порушень.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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