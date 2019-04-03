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Факти / Україна / Політика

НАТО у 2008 році зробило фатальну для України помилку – The Times

НАТО у 2008 році відклало членство України й Грузії. Через цю стратегічну помилку РФ окупувала Південну Осетію й Абхазію, анексувала Крим і підтримує бойовиків на Донбасі.

Україна-НАТО

– Фатальне рішення НАТО від 2008 року відкласти членство України й Грузії було стратегічною помилкою, яка стала фактором російського вторгнення й окупації грузинських Південної Осетії й Абхазії, анексії Криму і підтримки війни на сході України, – пише The Times.

У статті до 70-річчя НАТО наголошується, що російська агресія в цих країнах вимагає більш рішучої відповіді Альянсу.

– Підтримка України й Грузії містить ризик ескалації, але й підвищує ставки для Кремля, – пише автор публікації.

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Нагадаємо, 19 лютого Петро Порошенко підписав закон про закріплення у Конституції курсу в ЄС і НАТО.

Джерело: The Times

Фото: Dreamstime

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