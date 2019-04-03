Киянам, які мають борги за комунальні послуги, з 1 травня буде нараховуватися пеня.
У Києві з 1 травня вводиться пеня за борги за надані комунальні послуги.
Заступник голови КМДА Петро Пантелєєв заявив, що пеня невелика, скоріше, символічна, але це принципова позиція щодо неплатників.
Водночас він обіцяє індивідуальний підхід до людей, які потрапили в складну життєву ситуацію, а киян, які навмисно не платять, будуть змушувати.
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Факти ICTV розповідали про те, що робити із завищеними цифрами у платіжках за комуналку.
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