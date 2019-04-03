Нерегулярні авіарейси між Україною та Росією заборонені. Таке рішення прийнято на засіданні Кабміну.

Кабінет міністрів сьогодні ввів заборону на нерегулярні авіарейси між Україною та РФ.

Виняток становлять лише рейси місій міжнародних організацій – ООН, ОБСЄ і Червоного хреста.

Це рішення прийнято за пропозицією міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

За його словами, підставою для заборони став переліт кандидата у президенти Юрія Бойка в РФ.

– Бойко скористався лазівкою у нашому законодавстві, отримав відповідне добро ФСБ Російської Федерації на такий прямий переліт, – зазначив Аваков.

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Нагадаємо, 25 вересня 2015 року Кабмін заборонив польоти російських авіакомпаній до України відповідно до рішення РНБО про введення санкції проти більш як 400 фізичних і 90 юридичних осіб РФ.

У листопаді того ж року Державіаслужба повідомила РФ про заборону транзиту через Україну для авіакомпаній РФ з 26 листопада.