На сьогодні нікому не вдасться порахувати, як саме перерозподіляться голоси у другому турі виборів президента України.

Голова Комітету виборців України Олексій Кошель заявив, що те, як перерозподіляться голоси у другому турі виборів президента, залежатиме від кампанії кандидатів.

За його словами, використовувати у такому випадку виключно математичний метод недоцільно, оскільки результати другого туру виборів президента залежатимуть від програм кандидатів, а також формату протистояння.

Крім того, вплинути на результат може й позиція інших політичних сил щодо підтримки того чи іншого кандидата у другому турі.

Кошель додав, що наразі політичні сили публічно не підтримують жодного з кандидатів, які виходять до другого туру виборів.

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До слова, Факти ICTV підрахували, у скільки обійшовся кандидатам у президенти їхній рейтинг та скільки їм довелося витратити на кожен голос.