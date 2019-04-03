PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Відмова від дебатів порушує закон – КВУ

Якщо кандидати в президенти України відмовляться від дебатів у другому турі, то вони порушать закон.

Відмова від дебатів порушує закон – КВУ

Глава Комітету виборців України Олексій Кошель заявив, що кандидати в президенти України порушать закон, якщо вирішать відмовитися від дебатів перед другим туром виборів.

За його словами, норма про дебати передбачена чинним законом, а це значить, що відмова від участі в них можна розцінювати як порушення.

Він вважає, що перед другим туром виборів важливо, щоб народ України побачив дискусію між кандидатами.

– Навіть не дискусію, а відповіді на ключові питання. Це вкрай важливо, тому що за цими ключовими питаннями ми будемо далі оцінювати роботу обраного президента – сто днів, півроку, рік, – сказав Кошель.

Читайте: ЦВК – результати виборів 2019 онлайн

До слова, соціолог Ірина Бекешкіна розповіла як Петро Порошенко може перемогти у другому турі виборів президента України.

Джерело: ZIK

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Боротьба за мандати: чого очікувати від парламентських виборів
Підрахунок голосів на виборах 2019 – результати ЦВК (ОНЛАЙН)
Команда Порошенка відповіла на вимоги штабу Зеленського
Як зареєструватися для голосування у другому турі виборів
Від чого залежатиме перерозподіл голосів у другому турі виборів президента
Штаб Зеленського висунув вимоги до Порошенка
Абсент проти Бордо. Три сценарії у разі перемоги Зеленського
До оголошення результату першого туру залишається 0,1%
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка