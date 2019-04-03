Якщо кандидати в президенти України відмовляться від дебатів у другому турі, то вони порушать закон.

Глава Комітету виборців України Олексій Кошель заявив, що кандидати в президенти України порушать закон, якщо вирішать відмовитися від дебатів перед другим туром виборів.

За його словами, норма про дебати передбачена чинним законом, а це значить, що відмова від участі в них можна розцінювати як порушення.

Він вважає, що перед другим туром виборів важливо, щоб народ України побачив дискусію між кандидатами.

– Навіть не дискусію, а відповіді на ключові питання. Це вкрай важливо, тому що за цими ключовими питаннями ми будемо далі оцінювати роботу обраного президента – сто днів, півроку, рік, – сказав Кошель.

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