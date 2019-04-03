У Росії відреагували на плани НАТО щодо введення чорноморського пакета для забезпечення проходу українських кораблів через Керченську протоку.

Член комітету Ради Федерації РФ з оборони і безпеки Франц Клінцевич обіцяє жорстку реакцію у відповідь на пакет військових заходів НАТО щодо стримування російської агресії, який гарантуватиме безпеку проходу українських суден через Керченську протоку і в Азовському морі.

– Все буде жорстко припинено, незалежно від того, йде мова про українські, американські чи ще чиїсь кораблі, – сказав він.

Раніше представник США при НАТО Кей Бейлі Гатчісон заявила, що Альянс має намір відправити свої кораблі в Чорне море, щоб забезпечити українським суднам можливість пройти Керченську протоку.

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Нагадаємо, США продовжили санкції проти Росії, які були введені у зв’язку з анексією Криму і агресією РФ в Україні.