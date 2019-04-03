У відповідь на заборону нерегулярних (чартерних) авіарейсів між Україною і РФ Росавіація запропонувала Києву провести переговори.
Росавіація пропонує ровести переговори про відновлення авіасполучення з Україною після заборони на нерегулярні рейси.
При цьому в російському відомстві хочуть відновити не тільки чартерні, а й регулярні авіарейси, заборонені з осені 2015 року.
Однак прем’єр-міністр Володимир Гройсман раніше поставив умову РФ – припинення агресії в Україні.
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Нагадаємо, на засіданні Кабінету міністрів ухвалили рішення щодо заборони нерегулярного авіасполучення з Росією.
Це було зроблено через переліт до РФ кандидата у президенти України Юрія Бойка.
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