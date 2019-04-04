ЦВК звернулася до кандидатів у президенти України із закликом утриматися від дискусії про дебати до оголошення результатів першого туру.

ЦВК звернулася до кандидатів у президенти України Володимира Зеленського та Петра Порошенка із закликом утриматися від обговорення дебатів до офіційного оголошення результатів першого туру.

У ЦВК зазначили, що до встановлення результатів виборів 31 березня проведення передвиборної агітації у будь-яких її формах є грубим порушенням вимог закону.

– Дискусії між субʼєктами виборчого процесу щодо місця та умов проведення теледебатів можуть бути сприйняті як передвиборна агітація, – зазначили у ЦВК.

Проведення теледебатів передбачено ч.1-5 ст. 62 Закону України, а тому ЦВК забезпечить проведення теледебатів, а НСТУ організує їх проведення згідно з вимогами законодавства.

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Агітація перед другим туром стартує на наступний день після призначення повторного голосування, а закінчує о 24.00 останньої п’ятниці перед виборами.

Дебати за рахунок коштів держбюджету проводяться в останню п’ятницю перед днем ​​повторного голосування між 19.00 і 22.00 в прямому ефірі, тривалість – не менше 60 хвилин.

Місцем проведення дебатів є НСТУ. Крім того, оформлення студії не може містити агітацію. У теледебатах не можуть брати участь представники кандидатів.

Кандидати у президенти мають право проводити перевиборчу агітацію в різних формах, але тільки за рахунок коштів виборчого фонду кандидата.

Раніше Факти ICTV писали, що теледебати перед другим туром президентських виборів 19 квітня обов’язково відбудуться на Суспільному, навіть якщо кандидати відмовляться від участі в них.