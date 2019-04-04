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Факти / Україна / Політика

Чи потрібні дебати перед другим туром виборів – опитування

Кандидати в президенти повинні дебатувати перед другим туром виборів, так вважає 73,5% українців.

Дебати кандидатів

Перед другим туром повинні відбутися дебати, бо цього хоче 73,5% електорату. Такий показник оприлюднили у соціологічному опитуванні, яке проводив фонд Демократичні ініціативи спільно з КМІС.

43,8% опитаних вважають, що кандидати, які виходять у другий тур президентських виборів, повинні обов’язково брати участь у публічних дебатах між собою. А 29,7% респондентів відповіли, що кандидатам  бажано дебатувати.

17,8%  – не вбачають потреби у проведенні дебатів, а 8,8% не можуть відповісти на це питання.

Читайте: Що таке дебати та для чого вони потрібні

Дивитися теледебати у будь-якому разі будуть 42% респондентів, а 31% –  якщо дискусія буде цікавою і змістовною.

20,9% – не будуть дивитися, 6% – не змогли відповісти.

Українці також назвали п’ять тем дебатів, обговорення яких хотілося б почути.

Вони стосуються досягнення миру на Донбасі, звільнення окупованих територій і їх інтеграції, подолання корупції в Україні, програми розвитку країни на роки президентства і на більш далеку перспективу і готовність вирішувати проблеми країни в першу чергу.

Опитано 1,6 тис. осіб у всіх регіонах України, за винятком окупованих територій Донбасу і Криму у період з з 20 по 26 березня.

Чи потрібні дебати перед другим туром виборів?

Результати

Нагадаємо, Зеленський викликав Порошенка на дебати і він прийняв виклик. Отож, коли відбудуться дебати і які шанси у кандидатів – розібрались Факти ICTV.

Фото: Dreamstime

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