Кандидати в президенти повинні дебатувати перед другим туром виборів, так вважає 73,5% українців.
Перед другим туром повинні відбутися дебати, бо цього хоче 73,5% електорату. Такий показник оприлюднили у соціологічному опитуванні, яке проводив фонд Демократичні ініціативи спільно з КМІС.
43,8% опитаних вважають, що кандидати, які виходять у другий тур президентських виборів, повинні обов’язково брати участь у публічних дебатах між собою. А 29,7% респондентів відповіли, що кандидатам бажано дебатувати.
17,8% – не вбачають потреби у проведенні дебатів, а 8,8% не можуть відповісти на це питання.
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Дивитися теледебати у будь-якому разі будуть 42% респондентів, а 31% – якщо дискусія буде цікавою і змістовною.
20,9% – не будуть дивитися, 6% – не змогли відповісти.
Українці також назвали п’ять тем дебатів, обговорення яких хотілося б почути.
Вони стосуються досягнення миру на Донбасі, звільнення окупованих територій і їх інтеграції, подолання корупції в Україні, програми розвитку країни на роки президентства і на більш далеку перспективу і готовність вирішувати проблеми країни в першу чергу.
Опитано 1,6 тис. осіб у всіх регіонах України, за винятком окупованих територій Донбасу і Криму у період з з 20 по 26 березня.
Чи потрібні дебати перед другим туром виборів?
Нагадаємо, Зеленський викликав Порошенка на дебати і він прийняв виклик. Отож, коли відбудуться дебати і які шанси у кандидатів – розібрались Факти ICTV.