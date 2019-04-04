Кандидати в президенти повинні дебатувати перед другим туром виборів, так вважає 73,5% українців.

Перед другим туром повинні відбутися дебати, бо цього хоче 73,5% електорату. Такий показник оприлюднили у соціологічному опитуванні, яке проводив фонд Демократичні ініціативи спільно з КМІС.

43,8% опитаних вважають, що кандидати, які виходять у другий тур президентських виборів, повинні обов’язково брати участь у публічних дебатах між собою. А 29,7% респондентів відповіли, що кандидатам бажано дебатувати.

17,8% – не вбачають потреби у проведенні дебатів, а 8,8% не можуть відповісти на це питання.

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Дивитися теледебати у будь-якому разі будуть 42% респондентів, а 31% – якщо дискусія буде цікавою і змістовною.

20,9% – не будуть дивитися, 6% – не змогли відповісти.