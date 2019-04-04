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Факти / Україна / Політика

Дебати на Олімпійському: реакція мережі на пропозицію Тимошенко стати арбітром

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський запропонував Юлії Тимошенко стати модератором на дебатах. Гучна заява не залишилося без уваги і викликала бурхливу реакцію користувачів мережі.

Дебати на Олімпійському: реакція мережі на пропозицію Тимошенко стати арбітром

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський запропонував на роль незалежного арбітра на дебатах перед другим туром виборів народного депутата Юлію Тимошенко.

Така заява не могло залишитися поза увагою, тому в мережі вибухнули бурхливі обговорення.

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Факти ICTV зібрали реакцію користувачів мережі, яких скоріш за все здивувало рішення Володимира Зеленського.

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Дебати на Олімпійському: реакція мережі на пропозицію Тимошенко стати арбітром / 13 фотографий

До слова, теледебати на Суспільному у будь-якому випадку відбудуться 19 квітня.

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