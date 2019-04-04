Кандидат у президенти України Володимир Зеленський запропонував Юлії Тимошенко стати модератором на дебатах. Гучна заява не залишилося без уваги і викликала бурхливу реакцію користувачів мережі.
Кандидат у президенти України Володимир Зеленський запропонував на роль незалежного арбітра на дебатах перед другим туром виборів народного депутата Юлію Тимошенко.
Така заява не могло залишитися поза увагою, тому в мережі вибухнули бурхливі обговорення.
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Факти ICTV зібрали реакцію користувачів мережі, яких скоріш за все здивувало рішення Володимира Зеленського.
Дебати на Олімпійському: реакція мережі на пропозицію Тимошенко стати арбітром / 13 фотографий
До слова, теледебати на Суспільному у будь-якому випадку відбудуться 19 квітня.
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