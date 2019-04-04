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Факти / Україна / Політика

Дебати Порошенка та Зеленського: оренду Олімпійського оплатять платники податків

НСК Олімпійський для дебатів Володимира Зеленського та Петра Порошенка потрібно буде сплатити бюджетними коштами.

дебаты

Координатор громадянської мережі Опора Ольга Айвазовська нагадала, що згідно з законодавством Володимиру Зеленському та Петру Порошенку доведеться або брати участь у дебатах на стадіоні і офіційних – в студії НСТУ або ж сплатити з бюджетних коштів оренду НСК Олімпійський.

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Вона зазначила, що закон дає право кандидатам проводити дебати виключно за рахунок виборчого фонду.

– Всі мають право ходити на ефіри, дебатувати, сперечатися і доводити свою позицію, але якщо мова про формат стадіону, то витрати на нього повинні бути покриті офіційно самими ж кандидатами в рівній пропорції, – написала вона.

Також вона звернула увагу на те, що закон зобов’язує Громадське організувати дебати на гроші платників податків, але їх можуть безкоштовно транслювати інші телеканали.

Айвазовська додала, що формат дебатів визначатимуть мовник і ведучі, які повинні бути однаково віддаленими від усіх.

Нагадаємо, Володимир Зеленський викликав на дебати Петра Порошенка на НСК Олімпійський і дав йому 24 години на відповідь.

4 квітня президент прийняв його виклик.

Джерело: Ольга Айвазовська/Facebook

Фото: Dreamstime

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