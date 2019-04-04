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Факти / Україна / Політика

Дебати Порошенка і Зеленського: Притула готовий стати модератором

Український шоумен Сергій Притула заявив, що готовий стати модератором на дебатах між кандидатами у президенти Петром Порошенком і Володимиром Зеленським.

Сергій Притула

Український шоумен Сергій Притула запропонував у Facebook свою кандидатуру на роль модератора на дебатах між кандидатами у президенти Петром Порошенком і Володимиром Зеленським.

Він також повідомив, що знаходитиметься на гастролях 4, 6, 7, 8, 13, 14, 16 і 17 квітня.

В будь-який інший день Притула пообіцяв безкоштовно працювати модератором на дебатах.

– Мій номер є у обох. Де НСК Олімпійський я знаю. Свистіть, якщо що. Будьте готові, що запитаю чий Крим, – написав шоумен.

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Нагадаємо, кандидат у президенти Петро Порошенко погодився на пропозицію свого опонента Володимира Зеленського на проведення дебатів на стадіоні НСК Олімпійський.

Фото: Сергій Притула

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