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Факти / Україна / Політика

Хто буде вести дебати між Зеленським і Порошенко

Ведучими дебатів між кандидатами в президенти стануть журналісти Павло Казарін і Мирослава Барчук.

Хто буде вести дебати між Зеленським і Порошенко

Модератороми дебатів кандидатів у президенти України Петра Порошенка і Володимира Зеленського перед другим туром стануть журналісти Павло Казарін і Мирослава Барчук.

Мова йде про офіційні дебати, які транслюватиме Суспільний мовник 19 квітня о 20.00.

– Передбачається, що ведучим буде той самий модератор, що вів і Зворотний відлік, мається на увазі Павло Казарін, а ті дебати, які мають бути у п’ятницю, має вести Мирослава Барчук,  заявив голова НСТУ Зураб Аласанія під час засідання круглого столу Дебати кандидатів у Президенти: чи потрібні виборцям і про що?

Читайте: Дебати кандидатів у президенти: коли, де і хто модератор

 

Раніше Факти ICTV писали, що НСТУ починає переговори зі штабами щодо проведення дебатів між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком на стадіоні НСК Олімпійський.

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