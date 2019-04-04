У вихідні в Україні потепліє на кілька градусів. Переважатиме сонячна погода, лише на Благовіщення, 7 квітня, можливі дощі.

У суботу, 6 квітня, на всій території країни без опадів.

Найспекотніше буде на Закарпатті – до +19, на два градуси нижче у південних регіонах.

На заході, у центрі та на півночі переважно від +12 до +14, у східних областях +12.

У Києві сухо, вночі 2-4, а вдень 12-14 градусів тепла.

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На неділю, 7 квітня, синоптики прогнозують дощі на всій території України, проте буде тепло.

До +19 на півдні та Закарпатті, у центрі +16, на заході +15, у північних та східних областях до +14.

У столиці на Благовіщення дощ, вночі 4-6, вдень 12-14 вище нуля.

Нагадаємо, у квітні середня мiсячна температура повітря становитиме 9-12°.