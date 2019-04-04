Підозрюваний у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк Владислав Мангер відмовився проходити експертизу на поліграфі. Його сторона пояснила це відсутністю слідчого, який насправді чекав на Мангера.

Голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства Катерини Гандзюк, викликали для проходження експертизи на поліграфі.

Але тестування не відбулося, бо захист Мангера порадив утриматися.

– Тестування не було за рекомендацією адвокатів. Вони разом з підзахисним вирішили не проходити тестування, – повідомили в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз.

Адвокат Олександр Шадрін заявив, що тестування не відбулося через процедурні перешкоди.

– Наскільки я знаю, не з’явився слідчий, тому виникли процедурні нюанси і тестування не відбулося, – зазначив Шадрін.

Проте у прес-службі Київського науково-дослідницького інституту судових експертиз зазначили, що слідчий сьогодні був на робочому місці.

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Нагадаємо, суд зобов’язав підозрюваного у вбивстві Катерини Гандзюк Владислава Мангера вдягти електронний браслет та здати закордонні паспорти.