Міністри закордонних справ НАТО узгодили програму щодо посилення присутності у Чорноморському регіоні.

Міністри закордонних справ країн НАТО затвердили план щодо посилення присутності Альянсу у Чорноморському регіоні.

Таке рішення було прийнято у зв’язку з агресивними діями Росії.

– Ми обговорювали, що можемо зробити для посилення безпеки у Чорноморському регіоні. Ми погодили пакет заходів, які дозволять покращити нашу обізнаність про ситуацію на місцях і посилити підтримку України і Грузії, – сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Заходи торкнуться візитів кораблів НАТО в порти регіону, обміну інформацією та проведення навчань для морських сил і берегової охорони.

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Генсек НАТО додав, що одна з морських груп Альянсу знаходиться в Чорному морі, де бере участь у навчаннях з Україною і Грузією.

До слова, в Євросоюзі звернулися до Росії з вимогою забезпечити прохід кораблів через Керченську протоку.