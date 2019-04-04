Міністри закордонних справ НАТО узгодили програму щодо посилення присутності у Чорноморському регіоні.
Міністри закордонних справ країн НАТО затвердили план щодо посилення присутності Альянсу у Чорноморському регіоні.
Таке рішення було прийнято у зв’язку з агресивними діями Росії.
– Ми обговорювали, що можемо зробити для посилення безпеки у Чорноморському регіоні. Ми погодили пакет заходів, які дозволять покращити нашу обізнаність про ситуацію на місцях і посилити підтримку України і Грузії, – сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
Заходи торкнуться візитів кораблів НАТО в порти регіону, обміну інформацією та проведення навчань для морських сил і берегової охорони.
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Генсек НАТО додав, що одна з морських груп Альянсу знаходиться в Чорному морі, де бере участь у навчаннях з Україною і Грузією.
До слова, в Євросоюзі звернулися до Росії з вимогою забезпечити прохід кораблів через Керченську протоку.