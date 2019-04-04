Відповідь Порошенка Зеленському про участь у дебатах на НСК Олімпійський викликав ажіотаж серед українців.

Дебати між Володимиром Зеленським і Петром Порошенком на НСК Олімпійський отримали більше шансів стати реальністю після згоди нинішнього глава держави прийняти виклик суперника на виборах президента України.

У суспільстві після такої заяви прозвучало безліч слів підтримки рішенню Порошенка.

Деякі відзначили впевненість у словах Порошенка, незважаючи на те, що він прийняв “бій” на умовах суперника, а хтось аналізує, що саме Зеленський прийняв виклик, хоч і придумав провести зустріч на стадіоні.

Є також ті, хто не задоволений ідеєю подібного роду дебатів. І, звичайно ж, не обійшлося без дотепних коментаторів.

































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Нагадаємо, у ЦВК заявили, що закон про дебати визначає зустріч Зеленського і Порошенко на Олімпійському як передвиборчу агітацію.