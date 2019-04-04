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Факти / Україна / Політика

НСК Олімпійський оточили нацгвардійці

Бійці національної гвардії оточили територію навколо стадіону НСК Олімпійський.

Нацгвардія

Журналіст видання Радіо Свобода Левко Стек повідомив у Facebook, що територію поблизу стадіону НСК Олімпійський оточили співробітники національної гвардії.

За його словами, нацгвардійці не називають причини, з якої було оточено стадіон.

Левко додав, що біля стадіону можна побачити пожежні машини. Можливо, почалася підготовка до дебатів кандидатів у президенти України.

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До слова, у передвиборчому штабі Петра Порошенка заявили, що кандидат у президенти готовий заплатити за оренду половини стадіону НСК Олімпійський, де планують провести дебати.

Фото: Левко Стек

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