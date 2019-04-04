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Факти / Україна / Політика

Ставки на вибори – хто переможе у другому турі

Букмекери продовжують приймати ставки на вибори президента 2019.

Ставки на вибори – хто переможе у другому турі

Ставки на вибори президента України 2019, які після підрахунку голосів підуть на другий тур, продовжують приймати букмекерські контори.

Як уже стало відомо, в новому раунді голосування суперниками стануть два кандидати – Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

Прогнози експертів великих операторів в Україні говорять про те, що більше шансів стати новим президентом має Зеленський.

Читайте: Дебати кандидатів в президенти: хто переможе

До слова, Факти ICTV проаналізували, яку стратегію оберуть лідери перегонів у другому турі виборів, як будуть мобілізовувати свій електорат та до яких кроків вдадуться.

Фото: Dreamstime

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