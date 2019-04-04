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Факти / Україна / Політика

ЦВК: Дебати Зеленського і Порошенка на Олімпійському – агітація

У ЦВК прокоментували законність “дебатів” між Володимиром Зеленським і Петром Порошенком на НСК Олімпійський.

ЦВК: Дебати Зеленського і Порошенка на Олімпійському – агітація

“Дебати” між Володимиром Зеленським і Петром Порошенком на НСК Олімпійський не будуть визнані законними. Цю зустріч кандидатів буде визначено як форму передвиборної агітації.

Про це заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Євгеній Радченко.

Він підкреслив, що згідно зі статтею 62 закону про вибори, ЦВК організовує теледебати за державний кошт і проводить їх на Суспільному телеканалі.

Зі свого боку ту дискусію, яку кандидати хочуть провести на стадіоні, вони повинні оплачувати зі свого карману як агітацію.

Читайте: Дебати Зеленського і Порошенка на Олімпійському: чи законно і хто заплатить

– Я не знаю, про що говорять кандидати, питайте у них, але, можливо, обидва кандидати погано читали закон.

Нагадаємо, результати виборів президента України 2019 показали, що до другого туру вийшли Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

Джерело: Укрінформ

Фото: УНІАН

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