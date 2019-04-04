У штабі кандидата в президенти Володимира Зеленського заявили, що для проведення дебатів Петро Порошенко повинен спочатку виконати низку умов.

Володимир Зеленський прийде на дебати з Петром Порошенком за умови, що чинний глава держави пройде медичну експертизу.

Крім того, за словами керівника штабу Івана Баканова, вони ще чекають на виконання чинним главою держави Петром Порошенком низки умов, однією з яких є визнання кандидата кандидатом.

Тільки після цього будуть погоджені дата і час проведення дебатів.

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Іван Баканов також зазначив, що місце проведення дебатів було обрано не випадково. Однак точної відповіді на питання, чи велися переговори щодо проведення цих передвиборчих дебатів саме на НСК Олімпійський, не дав.

Нагадаємо, Володимир Зеленський викликав Петра Порошенка на дебати. Петро Порошенко записав відеозвернення, у якому прийняв виклик і погодився прийти.