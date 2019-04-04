За статистикою лише 3% українських таксистів працюють легально. Тіньовий обіг грошей у цій сфері, за підрахунками експертів – 50 млрд грн. на рік. І саме безкарність розв’язує руки перевізникам. А ще дозволяє встановлювати захмарні ціни на поїздки.

Незважаючи на підвищену відповідальність, іноді вони полюбляють їздити не зовсім тверезими. Багато служб таксі, які шукають клієнтів горе-водіям, ніякої відповідальності за якість перевезення не несуть. Бо самі працюють нелегально – без ліцензії.

То що ж виявляється – держава фактично втратила контроль за величезною сферою таксі, раз на кожному кроці – нелегали? Сідаючи в машину, виходить, треба розраховувати тільки на себе. Якщо відчуваєте запах алкоголю від водія – зупиняйте поїздку. Інколи таксисти можуть бути і під дією наркотиків. Якщо є хоч натяк на неадекватну поведінку – одразу виходьте з машини.

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Для пасажирів – питання номер 1: як відрізнити легального таксиста від перевертня із шашечкою? Перш за все – це наявність стаціонарного таксометра в автівці.

Експеримент Фактів тижня: журналістка підходила до одного й того ж таксиста у двох різних образах – студентки та заможної леді. І обидва рази таксист називав суму у 100 грн. за 300 метрів шляху. Ціна – висока. Та з іншого боку водій може назвати будь-яку ціну, бо в Україні немає чітко прописаного закону про таксі. А допоки цей ринок буде некерованим, пасажири будуть ризикувати своїм здоров’ям, а то і життям.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Києві таксист намагався задушити пасажира ременем безпеки.