В Укравтодорі назвали 5 найгірших українських доріг.
П’ять найгірших доріг України назвав радник голови Укравтодору та колишній заступник міністра інфраструктури Олександр Кава.
- Н14: Кіровоград-Миколаїв-Кропивницький-Миколаїв
- Н11 Дніпро – Кривий Ріг – Миколаїв.
– Ці дороги ведуть в портовий кластер Миколаєва та тією ж дорогою багато їдуть в напрямку порту Одеса. Це дві найгірші дороги, – зазначив Кава.
Він додав, що у поганому стані також дороги: М12 на території Кіровоградської області та М12 на ділянці від Тернополя до Стрия, Н09, яка поєднує Закарпаття з Івано-Франківщиною.
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