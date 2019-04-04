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Від Ужгорода до Миколаєва: топ-5 найгірших доріг України

В Укравтодорі назвали 5 найгірших українських доріг.

Від Ужгорода до Миколаєва: топ-5 найгірших доріг України

П’ять найгірших доріг України назвав радник голови Укравтодору та колишній заступник міністра інфраструктури Олександр Кава.

  • Н14: Кіровоград-Миколаїв-Кропивницький-Миколаїв
  • Н11 Дніпро – Кривий Ріг – Миколаїв.

– Ці дороги ведуть в портовий кластер Миколаєва та тією ж дорогою багато їдуть в напрямку порту Одеса. Це дві найгірші дороги, – зазначив Кава.

Він додав, що у поганому стані також дороги: М12 на території Кіровоградської області та М12 на ділянці від Тернополя до Стрия, Н09, яка поєднує Закарпаття з Івано-Франківщиною.

Читайте: У Києві автобус провалився під асфальт посеред дороги

Раніше Факти ICTV писали, що траси в Україні обладнають шумовою розміткою, щоб підвищити безпеку руху і знизити кількість ДТП.

Джерело: Громадське

Фото: Dreamstime

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