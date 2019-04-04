Як перевірити себе у списку виборців і що робити, коли вас там немає – пояснюємо у матеріалі.

Перед виборами працівники держреєстру складають списки виборців, туди вписують усіх громадян України, яким виповнилося 18 років, окрім тих, кого суд визнав недієздатними.

Для початку зайдіть на сайт Державного реєстру виборців і перевірте чи є ви у списках, якщо немає – реєструйтесь.

Як зареєструватися

Треба звернутись у відділ ведення державного реєстру виборців і написати заяву.

Другий тур виборів запланований на 21 квітня.

Згідно зі статтею 7 закону Про державний реєстр виборців, змінити адресу голосування можна не пізніше, ніж за п’ять днів до дня голосування (тобто до 16 квітня).

При цьому подавати заяви можна після офіційного оголошення ЦВК результатів першого туру (останній термін оголошення – 10 квітня).

Якщо ви скажімо, зареєстровані у Києві і вас немає у списках, то до заяви ви додаєте лише копію паспорта.

Як змінити місце реєстрації

Окрім копій паспорта потрібна довідка, яка аргументує зміну місця голосування.

Довідка з місця навчання або роботи;

Довідка про право власності або оренду житла;

Документи про робоче відрядження (якщо є).

Якщо голосуєте за кордоном

Автоматично до списків виборців на закордонних дільницях потрапляють повнолітні українці, які стали на консульський облік і які за своєю виборчою адресою відносяться до цієї закордонної виборчої дільниці.

Якщо ви не стоїте на обліку, треба звернутись із заявою про зміну виборчої адреси до закордонної дипломатичної установи за місцем свого проживання чи перебування.

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До заяви додається копія документа, який посвідчує особу і підтверджує громадянство виборця – закордонний, дипломатичний чи службовий паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України.

Якщо ви з Криму або Донбасу

Ви можете звернутися до будь-якого відділу ведення держреєстру виборців на підконтрольній Україні території. До заяви додаєте тільки копію паспорта, де зазначено місце реєстрації на окупованих територіях.

До слова, Факти ICTV проаналізували, яку стратегію оберуть лідери перегонів у другому турі виборів, як будуть мобілізовувати свій електорат та до яких кроків вдадуться.

Другий тур виборів призначено на 21 квітня.