PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Зеленський має здати аналізи на алкоголь та наркотики – Порошенко

5 квітня Петро Порошенко чекає опонента Володимира Зеленського у медпункті НСК Олімпійського для проходження перевірки на наявність алкоголю та наркотиків.

Вибори 2019

5 квітня чинний президент України Петро Порошенко чекає кандидата в президенти Володимира Зеленського в медпункті НСК Олімпійського для проходження аналізу на наявність алкоголю і наркотиків.

Про це повідомив на брифінгу речник передвиборчого штабу БПП Олег Медведєв.

– У межах підготовки до дебатів Петро Порошенко завтра о 9 ранку чекає Володимира Зеленського в медичному пункті стадіону Олімпійський для здачі всіх необхідних аналізів, в тому числі вживання алкоголю і наркотиків, – сказав Олег Медведєв.

Спікер штабу заявив, що перед другим туром президентських виборів потрібно провести кілька раундів дебатів. Опоненти мають обговорити по блоках ті теми, які належать до конституційних повноважень президента.

  • Питання оборони та безпеки;
  • Питання зовнішньої політики і дипломатії;
  • Економічне і соціальне питання країни.

– Дебати – це не 95 квартал і не КВН, не розсміши коміка – це серйозна розмова між кандидатами. Виборча кампанія – це період, який визначає майбутнє країни на роки, – пояснив Медведєв.

У штабі вважають, що це не шоу, а змістовна розмова по найважливіших питаннях, за які відповідає президент України.

Читайте: Що таке дебати та для чого вони потрібні

Нагадаємо, Зеленський викликав Порошенка на дебати і він прийняв виклик. Отож, коли відбудуться дебати і які шанси у кандидатів – розібрались Факти ICTV.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Ставки на вибори – хто переможе у другому турі
Новий левел демократії: реакція на відповідь Порошенка Зеленському
Зеленський vs Порошенко: погодитись не можна відмовитись
Дебати кандидатів в президенти: хто переможе
Дебати Порошенка та Зеленського: НСТУ починає переговори
У Зеленського назвали умови, за яких можуть відбутися дебати
Що таке дебати і для чого вони потрібні
Дебати Порошенка і Зеленського: Притула готовий стати модератором
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка