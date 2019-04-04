5 квітня Петро Порошенко чекає опонента Володимира Зеленського у медпункті НСК Олімпійського для проходження перевірки на наявність алкоголю та наркотиків.

5 квітня чинний президент України Петро Порошенко чекає кандидата в президенти Володимира Зеленського в медпункті НСК Олімпійського для проходження аналізу на наявність алкоголю і наркотиків.

Про це повідомив на брифінгу речник передвиборчого штабу БПП Олег Медведєв.

– У межах підготовки до дебатів Петро Порошенко завтра о 9 ранку чекає Володимира Зеленського в медичному пункті стадіону Олімпійський для здачі всіх необхідних аналізів, в тому числі вживання алкоголю і наркотиків, – сказав Олег Медведєв.

Спікер штабу заявив, що перед другим туром президентських виборів потрібно провести кілька раундів дебатів. Опоненти мають обговорити по блоках ті теми, які належать до конституційних повноважень президента.

Питання оборони та безпеки;

Питання зовнішньої політики і дипломатії;

Економічне і соціальне питання країни.

– Дебати – це не 95 квартал і не КВН, не розсміши коміка – це серйозна розмова між кандидатами. Виборча кампанія – це період, який визначає майбутнє країни на роки, – пояснив Медведєв.

У штабі вважають, що це не шоу, а змістовна розмова по найважливіших питаннях, за які відповідає президент України.

Читайте: Що таке дебати та для чого вони потрібні

Нагадаємо, Зеленський викликав Порошенка на дебати і він прийняв виклик. Отож, коли відбудуться дебати і які шанси у кандидатів – розібрались Факти ICTV.