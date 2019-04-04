5 квітня Петро Порошенко чекає опонента Володимира Зеленського у медпункті НСК Олімпійського для проходження перевірки на наявність алкоголю та наркотиків.
5 квітня чинний президент України Петро Порошенко чекає кандидата в президенти Володимира Зеленського в медпункті НСК Олімпійського для проходження аналізу на наявність алкоголю і наркотиків.
Про це повідомив на брифінгу речник передвиборчого штабу БПП Олег Медведєв.
– У межах підготовки до дебатів Петро Порошенко завтра о 9 ранку чекає Володимира Зеленського в медичному пункті стадіону Олімпійський для здачі всіх необхідних аналізів, в тому числі вживання алкоголю і наркотиків, – сказав Олег Медведєв.
Спікер штабу заявив, що перед другим туром президентських виборів потрібно провести кілька раундів дебатів. Опоненти мають обговорити по блоках ті теми, які належать до конституційних повноважень президента.
- Питання оборони та безпеки;
- Питання зовнішньої політики і дипломатії;
- Економічне і соціальне питання країни.
– Дебати – це не 95 квартал і не КВН, не розсміши коміка – це серйозна розмова між кандидатами. Виборча кампанія – це період, який визначає майбутнє країни на роки, – пояснив Медведєв.
У штабі вважають, що це не шоу, а змістовна розмова по найважливіших питаннях, за які відповідає президент України.
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Нагадаємо, Зеленський викликав Порошенка на дебати і він прийняв виклик. Отож, коли відбудуться дебати і які шанси у кандидатів – розібрались Факти ICTV.