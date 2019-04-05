Кандидат в президенти Петро Порошенко вважає, що дебати з його опонентом Володимиром Зеленським повинні пройти в кілька етапів.

Кандидат в президенти Петро Порошенко під час прес-конференції після забору аналізів висловив надію, що дебати з Володимиром Зеленським пройдуть в кілька етапів.

Він висловив вдоволення тим, що Зеленський прийняв його запрошення на дебати. Кандидат в президенти запропонував обговорити повноваження верховного головнокомандувача, програму оборони і безпеки, а також зовнішню політику країни.

Порошенко вважає, що подібні аналізи повинні стати нормою для всіх кандидатів в президенти України в майбутньому.

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Однак кандидат в президенти не задоволений тим, що Зеленський вирішив запросити Юлію Тимошенко в якості модератора на дебатах і вважає такий вчинок неповагою до виборців і політика.

– Я вважаю, що подібне зневажливе і легковажне поводження – це неповага до політика – Юлії Володимирівні Тимошенко, яка посіла третє місце. І, до речі, неповага до її виборців, – сказав Порошенко.

Він додав, що з повагою ставиться до всіх виборців України.

Нагадаємо, кандидат у президенти Володимир Зеленський також здав аналізи на наркотики і алкоголь, проте зробив це в лабораторії.

Відео: Петро Порошенко