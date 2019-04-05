Ціну оренди НСК Олімпійського для проведення дебатів кандидатів у президенти визначать після зустрічі з представниками ЦВК, кандидатів та НСТУ.

Заступник генерального директора НСК Олімпійський Віктор Анісімов заявив, що ціна залежатиме від наявності глядачів на стадіоні та технічних вимог у тому числі.

– НСК олімпійський має всі технічні можливості, щоби провести дебати, – додав він.

Анісімов зауважив, що ціна залежить від часу оренди, кількості освітлення та інших технічних умов. Досі НСК Олімпійський не отримував запитів на проведення дебатів між кандидатами на пост президента.

– До сьогоднішнього дня ми не отримали жодного офіційного звернення щодо проведення дебатів на НСК Олімпійський – ні від Центральної виборчої комісії, ні від Суспільного мовника як організатора дебатів – запитів не надходило, – сказав журналістам Віктор Анісімов.

Визначитися з цим мають до 17 квітня, аби НСК встиг підготуватися.

– Ми чекаємо на рішення ЦВК та НСТУ щодо проведення дебатів, а НСК на 19 квітня вільний, – підсумував заступник гендиректора НСК.

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До слова, кандидат у президенти Петро Порошенко закликав свого опонента Володимира Зеленського “бути мужиком” і прийти на дебати.