Закон про вибори президента вимагає від глави держави не просто добре знати мову, а відзначає володіння державною мовою як необхідну вимогу.

У ЦВК повідомили, що кандидати на посаду глави держави повинні володіти державною мовою.

Як повідомив заступник голови ЦВК України Євген Радченко, законом не передбачено, щоб кандидат добре знав українську мову.

Однак, Конституція України передбачає обов’язкове володіння державною мовою.

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Він також зазначив, що жодним законом не передбачено будь-яких іспитів чи інших процедур для визначення того, чи володіє кандидат державною мовою належним чином або добре, тому способу перевірки знання мови кандидатом не існує.

До слова, ЦВК звертала увагу на те, щоб документи, які подавали кандидати для своєї реєстрації на виборах президента, були викладені державною українською мовою.

Раніше Факти ICTV писали про те, що ЦВК має опрацювати ще 26 протоколів результатів виборів президента.