Кров у кандидата в президенти Володимира Зеленського брав Владислав Кірякулов, який був учасником одного з сезонів кулінарного шоу МастерШеф.
Кров для аналізу на наркотики та алкоголь у кандидата в президенти Володимира Зеленського брав Владислав Кірякулов, який відомий своєю участю в кулінарному шоу МастерШеф.
На сайті медичного центру Eurolab можна побачити, що він має 10 років медичного стажу і кваліфікацію масажиста, доктора із загальної гігієни, фахівця з підбору індивідуальних устілок і фельдшера першої категорії.
Під час шоу МастерШеф його називали “доктором з тонкою душевною організацією”.
Крім того, Кірякулов знімався в одному з епізодів серіалу Свати-5.
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Нагадаємо, сьогодні кандидат у президенти Володимир Зеленський здав аналізи на наркотики та алкоголь.
Фото: СТБ