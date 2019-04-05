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Кров у Зеленського брав учасник кулінарного шоу і актор зі Сватів

Кров у кандидата в президенти Володимира Зеленського брав Владислав Кірякулов, який був учасником одного з сезонів кулінарного шоу МастерШеф.

Кров у Зеленського брав учасник кулінарного шоу і актор зі Сватів

Кров для аналізу на наркотики та алкоголь у кандидата в президенти Володимира Зеленського брав Владислав Кірякулов, який відомий своєю участю в кулінарному шоу МастерШеф.

На сайті медичного центру Eurolab можна побачити, що він має 10 років медичного стажу і кваліфікацію масажиста, доктора із загальної гігієни, фахівця з підбору індивідуальних устілок і фельдшера першої категорії.

Під час шоу МастерШеф його називали “доктором з тонкою душевною організацією”.

Крім того, Кірякулов знімався в одному з епізодів серіалу Свати-5.

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Нагадаємо, сьогодні кандидат у президенти Володимир Зеленський здав аналізи на наркотики та алкоголь.

Фото: СТБ

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