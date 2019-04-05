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Факти / Україна

Невдалий жарт РФ: в Україні відповіли на запрошення на саміт СНД

Україна не бере участі у засіданні Ради міністрів закордонних справ держав СНД, як і в будь-якій іншій діяльності в рамках Співдружності, бо Київ завершує перегляд всіх угод з цією організацією.

Невдалий жарт РФ: в Україні відповіли на запрошення на саміт СНД

Глава МЗС Павло Клімкін пояснив, що наразі Україна офіційно вийшла з Співдружності, тому він  не поїде на саміт СНД, який сьогодні відкрився у Москві.

– Єдине, що ми робимо, – завершуємо перегляд всіх угод таким чином, щоб “вбити” всі угоди, які нам не потрібні, і залишити такі, що важливі просто для українців – в контексті пенсійного забезпечення, визнання дипломів, – наголосив дипломат.

Коментуючи запрошення Росії, яке вона офіційно направила Україні для участі в саміті СНД, який пройде 5 квітня в Москві, Клімкін назвав його “невдалим жартом”.

Читайте: Україна перегляне всі договори, що уклали в рамках СНД – Порошенко

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко ще у травні 2018 року своїм указом зупинив дію договорів СНД.

Джерело: УНН

Фото: Dreamstime

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