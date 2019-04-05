Good girl – новий ресторан корисної їжі від співзасновниці Milk bar та Dogs & Tails Анни Козаченко. Що пропонують скуштувати відвідувачам та чим цей заклад відрізняється від інших – детальніше в рецензії Фактів ICTV.

Цього тижня наш експерт Каріна Зуєва вирушила на ревізію до нового ресторану Good girl. Незважаючи на те, що заклад розпочав свою роботу тільки 16 березня, він вже встиг наробити галасу серед поціновувачів здорової їжі. Фішка ресторану в тому, що ви не знайдете в меню цукор або лактозу.

Ми віримо в гарну, смачну і корисну їжу, в якісні продукти, приготовлені способами, що допомагають зберегти їх найкорисніші властивості. Ми не говоримо Ні м’ясу та рибі, але ми дуже вибагливі в їх якості і особисто знаємо кожного фермера, який нам їх поставляє, – пишуть у мережі Good girl.

Розташування

Ресторан Good girl знаходиться за адресою вул. Мечникова,7 (м. Кловська). Мечникова – це вулиця ресторанів, тут знаходяться такі заклади як Sho, Barvy, Шоті, Bao, Whai Thai та інші.

Ніякої великої вивіски на вході ви не побачите. Good girl – це скляна будівля, вхід якої прикрашають симпатично оформлені букети з гілок та написи на підлозі – good food, good mood, good day.

Зізнатися чесно, мені все-таки не вистачило хоч якоїсь вивіски з назвою, серед такої кількості закладів на цій вулиці складно вгадати, що це саме той, що тобі потрібен.

Оцінка локації – 9\10

Сервіс

Вперше я вирішила відвідати Good girl у суботу. Зайшовши до закладу, я зрозуміла, що вільних місць немає. Друга спроба була у вівторок, я зателефонувала до закладу, щоб забронювати місце на обід, але за правилами ресторану резерв можливий тільки після 17:00.

Опинившись в закладі, я побачила, що є вільні 2-3 столика, мене посадили за один з них, після чого я захотіла пересісти. Столик знаходився в кутку, з однієї сторони – стіна, з другої – вітражні вікна, куди якраз палило сонце.

Адміністратор сказала, що взагалі, при живій черзі, вони не пересаджують з місця на місце, але мабуть вона знає, що там сидіти незручно, особливо вдень. Тож я вдячна за те, що мені все ж таки знайшли інший столик.

Персонал привітний та усміхнений, видно, що без відома адміністратора нічого не роблять. Без зайвих запитань надали меню, прийняли замовлення, принесли його та розрахували.

На кожному столі стоїть пляшка з питною водою та склянками.

Оцінка сервісу – 8\10

Інтер’єр

Відомо, що інтер’єром закладу займався відомий дизайнер Денис Беленко, який облаштував молодшу сестру Good girl – Milk bar.

В закладі близько 70 посадочних місць – барна стійка, основний та малий зали. Столики є або для двох, або для компанії. Високі стелі та панорамні вікна, поєднання зелені, бетону та металу – стиль лофт.





































Ресторан корисної їжі Good girl: чи збігається очікування з реальністю – Ситий в7 / 9 фотографий

Заклад прикрашають композиції сухоцвітів, які прикріпленні до стелі або стоять у вазах, а також квіти. Багато різних деталей інтер’єру, які хочеться роздивлятися. Все зроблено зі смаком.













Ресторан корисної їжі Good girl: чи збігається очікування з реальністю – Ситий в7 / 3 фотографии

Вбиральня знаходиться за шторою посеред залу, вона не відрізняється від стилю закладу. Єдина концепція простежується у всіх деталях інтер’єру.













Ресторан корисної їжі Good girl: чи збігається очікування з реальністю – Ситий в7 / 3 фотографии

Оцінка інтер’єру – 9\10

Атмосфера

Не враховуючи гарне освітлення ресторану, атмосфера трохи заважка – багато людей, тому не відчувається простору. Столики, які розраховані на двох, знаходяться надто близько один до одного – не комфортно.

На фоні грає музика, яка потопає у гучних щоденних розмовах людей за обідом.

Якщо відкинути все це на другий план, то в закладі доволі затишно, душевно та сучасно.

В Good girl планують відкрити літню терасу на платформі перед фасадом, мені здається, що це дуже вдала ідея.

Оцінка атмосфера – 8\10

Кухня

Меню ресторану поділяється на обіднє та вечірнє. З 8:00 до 16:30 подаються сніданки та страви з денного меню. З 17:00 відвідувачів чекають на вечерю.

Меню невелике, але в закладі кажуть, що будуть регулярно його оновлювати та готувати спеціальні пропозиції.

Наприклад, до 16:30 відвідувачам пропонують сніданки – зелена каша, дикий рис, безглютенова вівсянка, льон та булгур, авокадо тост, Good girl сніданок, салати – зелений салат, супер салат, помаранчевий салат та салат з манго, основні страви – Good girl бургер, паста з цуккіні, локшина з лососем, суп тижня.

Десерти готують без лактози та білого цукру, який замінюють органічним кокосовим, обрати його можна на вітрині.

Після 17:00 – до вина – флетбред, севіче з тунця, суп тижня та білі боби, салати – зелений салат, з маринованим гарбузом та салат з несправжнім рокфором. Основні страви – Good girl бургер, восьминіг з чорним рисом, половина фермерської курки, норвезька форель та стейк з цвітної капусти, десерти – крем брюле, найскрім, земля.

Барна карта містить вибір чаю, води, молока, кави, смузі, соків, вина. Всі кавові напої готують на рослинному молоці власного приготування. Також у Good girl пропонують власно приготовлені соки холодного віджиму зі свіжих фруктів та овочів, деякі напої збагачують біодобавками і суперфудами – спіруліна, пробіотики, мака, насіння чіа та інше.





























Ресторан корисної їжі Good girl: чи збігається очікування з реальністю – Ситий в7 / 7 фотографий

Я замовила Супер салат та чай Good girl special.

Супер салат (300 грам) – салат ромен, сочевиця, запечені пастернак, цукіні, морква, насіння гарбуза, заправка з розмарину та апельсинового соку. Сказати, що я залишилася в захваті – не можу. Найбільше, що мені сподобалося в цьому салаті – цукіні та насіння гарбуза. Дивне поєднання та солодкуватий смак, але це на любителя.

Чай Good girl special (600 мл) – збір трав, відчувається кислинка з нотками малини, ягід, ромашки та м’яти.

Оцінка кухні – 8\10

Цінова політика

За умовами спецпроекту, в мене є €7 (220 грн). Рахунок у Good girl склав 220 грн. Цінову політику закладу ми визначаємо за чашкою американо, середня ціна якої у закладах столиці складає 30-35 грн. В Good girl я знайшла тільки еспресо, середня ціна якого аналогічна ціні американо. Його вартість 50 грн. Тож цінова політика закладу – вище середнього.

Наприклад, в денному меню за сніданок будьте готові заплатити від 145 грн. – безглютенова вівсянка, до 270 грн. – дикий рис. Салати від 169 грн. – супер салат, до 215 грн. Основні страви від 210 грн. – паста з цуккіні, до 315 грн – локшина з лососем.

Вечірнє меню від 69 грн. – крем брюле, до 495 грн. – восьминіг з чорним рисом.

Цінова політика закладу зависока, можна знайти безліч ресторанів здорового харчування з нижчими цінами.

Оцінка цінової політики – 7\10

Загальні враження

Розташування закладу вдале, інтер’єр цікавий, меню невелике, але вибрати є з чого. Черговий модний та сучасний заклад, який вже полюбився багатьом своєю корисною їжею.

Якщо ви захочете відвідати Good girl, обов’язково забронюйте столик, але пам’ятайте, що це можна зробити тільки після 17:00.

Загальна оцінка закладу – 8\10

Якщо ви хочете, щоб ми відвідали заклад, в якому ви часто буваєте чи який хочете проінспектувати – пишіть нам на пошту [email protected] і ми зв’яжемось з вами. Також, підписуйтесь на наш Instagram, щоб бути в курсі всіх ревізій.

Каріна Зуєва