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ЦВК має опрацювати ще 26 протоколів

Центральна виборча комісія прийняла на опрацювання протоколи ОВК про підсумки голосування у 197 виборчих округах.

ЦВК має опрацювати ще 26 протоколів

Центрвиборчком отримав 197 оригіналів протоколів із 223. Тепер ЦВК чекає на останніх 26 ориганалів, щоб офіційно оголосити результати першого туру виборів.

Тільки після отримання усіх протоколів і оголошення результатів можна призначити дату дебатів, а громадяни зможуть нести документи для реєстрації себе як виборця.

Підсумок першого туру повинні оголосити не пізніше 10 квітня і тоді кандидати матимуть право агітувати до виборців.

Вранці 5 квітня ЦВК взяла на опрацювання протоколи з 9 округів:

  • №15 Вінницька область;
  • №33 Дніпропетровська область;
  • №77 Запорізька область;
  • №94 та 95 Київська область;
  • №137 Одеська область;
  • №185 Херсонська область;
  • №204 Чернівецька область;
  • №214 м.Київ.

Читайте: ЦВК: Дебати Зеленського і Порошенка на Олімпійському – агітація

Станом на 5 квітня прийнято усі протоколи із 101 закордонної виборчої дільниці.

Нагадаємо, результати виборів президента України 2019 показали, що до другого туру вийшли Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

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