Центральна виборча комісія прийняла на опрацювання протоколи ОВК про підсумки голосування у 197 виборчих округах.
Центрвиборчком отримав 197 оригіналів протоколів із 223. Тепер ЦВК чекає на останніх 26 ориганалів, щоб офіційно оголосити результати першого туру виборів.
Тільки після отримання усіх протоколів і оголошення результатів можна призначити дату дебатів, а громадяни зможуть нести документи для реєстрації себе як виборця.
Підсумок першого туру повинні оголосити не пізніше 10 квітня і тоді кандидати матимуть право агітувати до виборців.
Вранці 5 квітня ЦВК взяла на опрацювання протоколи з 9 округів:
- №15 Вінницька область;
- №33 Дніпропетровська область;
- №77 Запорізька область;
- №94 та 95 Київська область;
- №137 Одеська область;
- №185 Херсонська область;
- №204 Чернівецька область;
- №214 м.Київ.
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Станом на 5 квітня прийнято усі протоколи із 101 закордонної виборчої дільниці.
Нагадаємо, результати виборів президента України 2019 показали, що до другого туру вийшли Володимир Зеленський і Петро Порошенко.