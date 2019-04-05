Центральна виборча комісія прийняла на опрацювання протоколи ОВК про підсумки голосування у 197 виборчих округах.

Центрвиборчком отримав 197 оригіналів протоколів із 223. Тепер ЦВК чекає на останніх 26 ориганалів, щоб офіційно оголосити результати першого туру виборів.

Тільки після отримання усіх протоколів і оголошення результатів можна призначити дату дебатів, а громадяни зможуть нести документи для реєстрації себе як виборця.

Підсумок першого туру повинні оголосити не пізніше 10 квітня і тоді кандидати матимуть право агітувати до виборців.

Вранці 5 квітня ЦВК взяла на опрацювання протоколи з 9 округів:

№15 Вінницька область;

№33 Дніпропетровська область;

№77 Запорізька область;

№94 та 95 Київська область;

№137 Одеська область;

№185 Херсонська область;

№204 Чернівецька область;

№214 м.Київ.

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Станом на 5 квітня прийнято усі протоколи із 101 закордонної виборчої дільниці.

Нагадаємо, результати виборів президента України 2019 показали, що до другого туру вийшли Володимир Зеленський і Петро Порошенко.