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Факти / Україна / Суспільство

У метро Києва можуть заборонити пити, їсти та співати

У КМДА хочуть змінити правила поведінки пасажирів в метрополітені.

У метро Києва можуть заборонити пити, їсти та співати

У КМДА  пропонують новий проект правил проїзду в метро. Це стосується не тільки способу оплати за проїзд, але й поведінки пасажирів у підземці.

Існуючі правила пропонують доповнити забороною на розклеювання реклами та пересування на самокатах і роликах.

Пасажирам також хочуть заборонити грати на музичних інструментах, співати пісні або агітувати.

Читайте: До прибуття поїзда: в метро Києва встановлять табло зворотного відліку часу

Крім того, чиновники пропонують заборонити їсти і пити продукти, які можуть забруднити пасажирів, включаючи морозиво.

В метро не можна буде пересуватися не тільки на скейтах та роликах, а й на будь-якому іншому транспорті.

До слова, столичний метрополітен зможе остаточно відмовитися від жетонів, як тільки в столиці буде запущена в промислову експлуатацію автоматизована система оплати проїзду АСОП.

Раніше Факти ICTV писали про те, коли відкриють метро на Виноградар.

Джерело: UBR

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