У Центральній виборчій комісії попередньо зможуть встановити остаточні результати першого туру виборів президента 7 квітня.

7 квітня ЦВК попередньо зможе встановити результати першого туру виборів президента України.

Заступник голови комісії Євген Радченко сказав, що 6 квітня в ЦВК зроблять майже всі процедури для того, щоб було можливо встановити результати виборів.

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– Але підкреслюю, що це попередня інформація, – сказав він.

За його словами, ЦВК вже прийняла 197 з 199 протоколів від окружних комісій. Ще протоколи від Херсонської та Миколаївської областей знаходяться в дорозі.

Також сьогодні завершується прийом протоколів з усього 101 виборчої дільниці закордонного виборчого округу.

Нагадаємо, ЦВК отримала 197 оригіналів протоколів із 223. Лишається 26 ориганалів, щоб офіційно оголосити результати першого туру виборів.