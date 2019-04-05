Світова організація торгівлі відхилила позов України до Росії щодо транзиту українських товарів через територію країни-агресора.

Це означає, що СОТ не знайшла порушень у рішенні Росії в 2016 році обмежити залізничний і автомобільний транзит для української продукції в країни Середньої Азії.

Там дійшли висновку, що це рішення було прийнято в інтересах нацбезпеки в умовах надзвичайних обставин.

Це вже третя суперечка, яку Україна програє РФ у СОТ з 2018 року.

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У липні 2018 року в СОТ оприлюднили рішення за двома суперечками. Спочатку міжнародні експерти задовольнили скаргу РФ про введення захисних мит на російську аміачну селітру, а через тиждень в СОТ визнали правомірною відмову РФ від сертифікації української залізничної продукції.

Водночас у Мінекономрозвитку кажуть, що твердження про три програні справи у СОТ не відповідає дійсності.

– Дійсно, сьогодні СОТ розповсюдила рішення групи експертів щодо справи DS 512, в якій Україна виступає проти Російської Федерації… Група експертів визначила, що РФ може аргументувати застосування обмежень транзитного руху статтею 21 Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ) 1994 року (Винятки з міркувань безпеки), оскільки дійсно існує надзвичайна ситуація в міжнародних відносинах між Україною та Російською Федерацією, – коментує радник міністра економічного розвитку і торгівлі Роксолана Підласа.

При цьому, за її словами, група експертів СОТ не надала жодних рекомендацій щодо приведення заходів у відповідність до положень цієї угоди.

– Також варто відзначити, що група експертів СОТ визнала: Україна довела б, що введені заходи РФ щодо обмеження транзитного руху не відповідають зобов’язанням в рамках СОТ, якби такі заходи були введені не під час надзвичайних обставин у міжнародних відносинах, – наголосила вона.

Підласа також розповіла, що для Світової організації торгівлі природнім є двоетапний розгляд спорів – групою експертів та апеляційним органом.

І наразі дві наші справи розглядає апеляційний орган: Україна проти РФ щодо обмеження на імпорт вагонів та стрілочних переводів, а також РФ проти України щодо антидемпінгових мит по нітрату амонію, проте результат розгляду поки невідомий.

– Крім того, у справі по вагонах та залізничному обладнанню група експертів СОТ визнала, що РФ порушила свої зобов’язання в рамках СОТ, коли відмовилась визнавати сертифікати відповідності, видані в Білорусі та Казахстані, – підсумували в Мінекономрозвитку.