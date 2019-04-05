Співробітники Держприкордонслужби Житомирського загону затримали українця, який намагався пронести в Білорусь 150 папуг.
45-річний українець намагався пронести в Білорусь шість коробок, у яких знаходилися 150 папуг.
Коли чоловік побачив прикордонників, то спробував втекти.
Після затримання він не зміг пояснити їм мету свого перебування у нічний час біля кордону.
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При перевірці прилеглої місцевості прикордонники знайшли ящик, всередині якого було шість коробок зі 150 папугами.
Відносно чоловіка складені адміністративні протоколи, а папуг вилучили.
Українець намагався пронести в Білорусь 150 папуг / 6 фотографий
Нагадаємо, на українсько-польському кордоні затримали іноземця, який намагався прорватися через кордон.
Джерело: Держприкордонслужба
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