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Факти / Україна

Українець намагався пронести в Білорусь 150 папуг

Співробітники Держприкордонслужби Житомирського загону затримали українця, який намагався пронести в Білорусь 150 папуг.

Українець намагався пронести в Білорусь 150 папуг

45-річний українець намагався пронести в Білорусь шість коробок, у яких знаходилися 150 папуг.

Коли чоловік побачив прикордонників, то спробував втекти.

Після затримання він не зміг пояснити їм мету свого перебування у нічний час біля кордону.

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При перевірці прилеглої місцевості прикордонники знайшли ящик, всередині якого було шість коробок зі 150 папугами.

Відносно чоловіка складені адміністративні протоколи, а папуг вилучили.

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Українець намагався пронести в Білорусь 150 папуг / 6 фотографий

Нагадаємо, на українсько-польському кордоні затримали іноземця, який намагався прорватися через кордон.

Джерело: Держприкордонслужба

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