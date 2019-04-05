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Факти / Україна / Суспільство

Великдень 2019: розклад руху транспорту у Києві

У Великодню ніч у Києві громадський транспорт працюватиме на годину довше, а також 28 квітня розпочне свою роботу на годину раніше.

Великдень 2019: розклад руху транспорту у Києві

У Києві метро у ніч із 27 квітня на 28 квітня подовжить роботу на 1 годину, а також на 1 годину раніше розпочне роботу 28 квітня.

Наземний транспорт, маршрути якого проходять біля станцій метрополітену, у ніч із 27 квітня на 28 квітня курсуватиме на 1 годину довше. Крім того, перевезення організують так, аби пасажири встигли на тролейбуси, трамваї, автобуси після останніх поїздів метро.

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Наземний транспорт також розпочне роботу на годину раніше на маршрутах, які проходять біля станцій метрополітену.

З 05.00 до 10.00 28 квітня збільшать кількість одиниць міського транспорту, який проходить біля місць проведення богослужінь, – зазначили у прес-службі КМДА.

Раніше Факти ICTV писали, що Укрзалізниця додала сім потягів та збільшила кількість рейсів графікових поїздів на великодні та травневі свята.

Джерело: КМДА

Фото: УНІАН

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