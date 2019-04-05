Відеозвернення Святослава Вакарчука стосується президентської кампанії, яку проводять Петро Порошенко та Володимир Зеленський.

Святослав Вакарчук записав відеозвернення до Петра Порошенка та Володимира Зеленського щодо можливих дебатів між ними.

Співак заявив, що форма нинішньої президентської кампанії переважає її зміст. Вакарчук навів приклад дебатів, до теми яких зараз прикута увага українців.

– Акцент обговорення зміщено у сторону технічного проведення дебатів і здачі аналізів.

За його словами, кожен із кандидатів повинен конкретно розкрити питання, що стосуються реформування судової системи, визволення військовополонених і політв’язнів, а також повернення окупованого Криму і території Донбасу.

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– Дорогі виборці, не дайте підмінити зміст – формою.

Нагадаємо, Факти ICTV зібрали найважливішу інформацію про можливі дебати Порошенка і Зеленського.