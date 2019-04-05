Передвиборчі дебати між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком зараз найбільш обговорювана тема в країні. Пропонуємо згадати, як дебати міняли хід виборів у світі та Україні.

Найгучніші приклади дебатів в історії, які повністю міняли хід виборів:

1960 рік – перші в історії теледебати відбулися у США

Учасники теледебатів – кандидат у президенти від Демократичної партії Джон Кеннеді і кандидат від Республіканської партії Річард Ніксон.

В одному кутку політичного рингу Кеннеді – з сяючою усмішкою та впевненим поглядом.

Навпроти нього – блідий і виснажений Ніксон, бо пошкодив коліно і два тижні провів у лікарні. Йому пророкували перемогу в дебатах, проте він все ж програв.

Слідкували за цим дійством майже 70 млн американців.

На думку експертів, саме дебати допомогли демократу Кеннеді здобути перемогу, адже після них свою думку змінили майже 4 млн американців.

1980 рік – чинний президент США, демократ Джиммі Картер проти республіканця Рональда Рейгана

Команда Картера намагалася представити Рейгана як агресивного консерватора, і спочатку ця тактика працювала, проте дебати змінили розстановку сил.

Рональд Рейган буквально розгромив Джиммі Картера у словесних перепалках – йому допомогли майже 35 років політичної діяльності, з яких 8 років стажу губернатора Каліфорнії.

1988 рік – республіканець Джордж Буш-старший проти демократа Майкла Дукакіса

Тривалий час кандидати були нарівні – здобути перемогу одному з них допомогли дебати.

Буш був досвідченим політиком, але його не вважали сильним оратором, а Дукакіс, крім політичного, мав досвід телеведучого.

Проте політичний досвід та холоднокровність мислення у потрібний момент іноді важать більше, і на виборах переміг Джордж Буш-старший.

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2004 рік – дебати між Віктором Ющенком та Віктором Януковичем

Вони практично не мали впливу на результат виборів, проте стали вагомою подією для української політики.

Саме тоді прозвучала знаменита фраза Ющенка “Ці руки нічого не крали! ”

У виступі Януковича запам’яталася інша фраза: “Віктар Андрєєвіч, будьте мужчінай! “.

Нагадаємо, що зранку 5-го квітня і Зеленський, і Порошенко здаватимуть аналізи, які мають продемонструвати здоровий образ життя двох кандидатів у президенти.