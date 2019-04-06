Неподалік позицій одного з підрозділів Об’єднаних сил вночі затримали чергового диверсанта російсько-окупаційних військ.

Українські військові близько 3.00 затримали біля своїх позицій бойовика 100-ї окремої мотострілецької бригади, який мав здійснити диверсію в тилу ЗСУ на Курахівському напрямку.

– Диверсантом, який був у цивільному одязі, виявився рядовий 3-го батальйону 100-ї окремої мотострілецької бригади Андрій Б., – повідомляє прес-центр ООС.

Йому не вдалося обійти українські позиції з флангу – бойовика затримали і допитали в розвідці Об’єднаних сил.

Читайте: Під Одесою випробували крилаті ракети Нептун

Нагадаємо, за останню добу в зоні проведення операції Об’єднаних сил в результаті обстрілів ворожих снайперів один військовий загинув, двоє отримали поранення

Джерело: ООС