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Факти / Україна

На Донбасі затримали російського диверсанта

Неподалік позицій одного з підрозділів Об’єднаних сил вночі затримали чергового диверсанта російсько-окупаційних військ.

На Донбасі затримали російського диверсанта

Українські військові близько 3.00 затримали біля своїх позицій бойовика 100-ї окремої мотострілецької бригади, який мав здійснити диверсію в тилу ЗСУ на Курахівському напрямку.

– Диверсантом, який був у цивільному одязі, виявився рядовий 3-го батальйону 100-ї окремої мотострілецької бригади Андрій Б., – повідомляє прес-центр ООС.

Йому не вдалося обійти українські позиції з флангу – бойовика затримали і допитали в розвідці Об’єднаних сил.

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Нагадаємо, за останню добу в зоні проведення операції Об’єднаних сил в результаті обстрілів ворожих снайперів один військовий загинув, двоє отримали поранення

Джерело: ООС

Фото: Getty Images

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