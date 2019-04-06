Генпрокурор Юрій Луценко запропонував проводити передвиборчі дебати в бібліотеці.

Юрій Луценко пропонує теледебати кандидатів у президенти проводити в бібліотеці, а перед цим – подавати річну декларацію прочитаних книг.

– Я за дебати в бібліотеці. З попередньою подачею річних декларацій прочитаних книг, – написав генпрокурор в Facebook.

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На дебати між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком на НСК Олімпійський попередньо доведеться витратити близько 1 мільйона доларів.

Факти ICTV зібрали найважливішу інформацію про можливі дебати Порошенка і Зеленського.

Джерело: Юрій Луценко