7 квітня відбудеться засідання Центральної виборчої комісії, на якому оголосять результати першого туру виборів.

Результати першого туру виборів оголосять на засіданні ЦВК, яке відбудеться 7 квітня о 12.00 ранку.

– Орієнтовно о 12.00 відбудеться засідання Центральної виборчої комісії, на якому передбачається встановлення офіційних результатів чергових виборів президента України 31 березня 2019 року, – йдеться у заяві ЦВК.

Тільки після оголошення результатів можна призначити дату дебатів, а громадяни зможуть нести документи для реєстрації себе як виборця.

Тоді кандидати матимуть право агітувати до виборців.

Читайте: ЦВК: Дебати Зеленського і Порошенка на Олімпійському – агітація

Станом на 5 квітня прийнято усі протоколи із 101 закордонної виборчої дільниці.

Нагадаємо, електронні результати виборів президента України 2019 показали, що до другого туру вийшли Володимир Зеленський і Петро Порошенко.