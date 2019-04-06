PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Офіційні результати першого туру виборів ЦВК може оголосити 7 квітня

7 квітня відбудеться засідання Центральної виборчої комісії, на якому оголосять результати першого туру виборів.

Офіційні результати першого туру виборів ЦВК може оголосити 7 квітня

Результати першого туру виборів оголосять на засіданні ЦВК, яке відбудеться 7 квітня о 12.00 ранку.

– Орієнтовно о 12.00 відбудеться засідання Центральної виборчої комісії, на якому передбачається встановлення офіційних результатів чергових виборів президента України 31 березня 2019 року, – йдеться у заяві ЦВК.

Тільки після оголошення результатів можна призначити дату дебатів, а громадяни зможуть нести документи для реєстрації себе як виборця.

Тоді кандидати матимуть право агітувати до виборців.

Читайте: ЦВК: Дебати Зеленського і Порошенка на Олімпійському – агітація

Станом на 5 квітня прийнято усі протоколи із 101 закордонної виборчої дільниці.

Нагадаємо, електронні результати виборів президента України 2019 показали, що до другого туру вийшли Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

Джерело: ЦВК

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка