Бойовики не дозволили координатору ОБСЄ Тоні Фрішу зустрітися із українськими заручниками, які перебувають у в’язниці окупованого Луганська.

Україна наполягала на зустрічі Тоні Фріша із заручниками Дєєвим, Іванчуком та Орищуком, однак окупанти відмовили, дозволивши відвідати тільки трьох інших незаконно утримуваних в’язнів.

Про це повідомила віце-спікер Ірина Геращенко.

Політик наголосила, що до перелічених українських військових жодного разу впродовж кількох років не допускали представників міжнародних організацій – ані Комітет Червоного Хреста, ані ОБСЄ.

– В нас є всі підстави для серйозного занепокоєння повною ізоляцією українських військових, яких незаконно утримують окупанти, – заявила урядовець.

Через недопуск до заручників представника ОБСЄ буде направлено лист до МЗС України і представника ОБСЄ у ТКГ Мартіна Сайдіка.

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У листі висловлено протест недопуском до українських заручників і тим, що посол Тоні Фріш дозволив собі в окупованому Донецьку стати учасником зйомок антиукраїнського пропагандистського відео проросійськими сепаратистами і РФ.

– Це потребує окремої реакції з боку українського МЗС, – додала Геращенко.

Вона звернулася з проханням до президента Петра Порошенка, щоб тема звільнення заручників піднімалася 12 квітня під час зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас закликає зберегти посередницьку роль Німеччини та Франції у вирішенні конфлікту на Донбасі.